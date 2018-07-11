Президент "Наполи" подтвердил, что Сарри и Жоржинью близки к переходу в "Челси"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что тренер Маурицио Сарри и полузащитник Жоржинью близки к переходу в "Челси". Ранее появилась информация, что неаполитанцы за тренера и игрока просят в сумме 65 миллионов евро.

– Дело Сарри – в его руках, – цитирует Football Italia Де Лаурентиса. – Я свои условия озвучил. Теперь это дело юристов. Жоржинью? Мы говорили, что учтем его пожелания. Но мне теперь придется извиниться перед "Манчестер Сити". Однако если игрок предпочитает жить в Лондоне, а не в Манчестере, я могу это понять. Могу понять, если "Челси" будет платить ему больше. Причем Жоржинью перейдет в "Челси" независимо от Сарри.