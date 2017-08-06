Президент "Гремиу": "Мы не получали от "Спартака" конкретного предложения по Луану"

Президент "Гремиу" Ромилду Болзану-младший подчеркнул, что бразильский клуб не получал конкретного предложения от московского "Спартака" по нападающему Луану. Трансфер 24-летнего игрока находится под вопросом. Ранее сообщалось, что бразильский форвард станет игроком московского клуба.

– "Гремиу" не получал конкретных предложений, – приводит GloboEsporte слова Болзану-младшего. - "Спартак" к нам не обращался. К тому же, сейчас ситуация на трансферном рынке обнулена в связи с переходом Неймара в "ПСЖ". По поводу "Сампдории" ничего нового не скажу. Они сделали свое предложение, мы – свое. Теперь итальянцы думают.

Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира Луан вышел на поле в шести матчах и забил три мяча. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за сборную Бразилии.