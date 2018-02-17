"Перуджа" подписала серебряного призера чемпионата Европы-2012

Нападающий Алессандро Диаманти перешел в "Перуджу", выступающей в серии B, сообщает клубная пресс-служба. "Грифоны" подписали форварда на правах свободного агента.
Соглашение рассчитано до лета 2018 года.
Напомним, что последним клубом 34-летнего игрока был "Палермо", за который он выступал в сезоне-2016/17. Также футболист ранее защищал цвета сборной Италии, с которой завоевал серебро чемпионата Европы-2012 и бронзу Кубка конфедераций-2013.
🖊 BENVENUTO ALESSANDRO!#Diamanti ha firmato un contratto che lo lega ai colori ⚪🔴 fino al 30 giugno 2018! 👉 https://t.co/KSOhETTvTJ @ACPerugiaCalcio @Lega_B #SerieB #forzagrifo 💪 pic.twitter.com/oBDC3Q9UyF– A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) 17 февраля 2018 г.