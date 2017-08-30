Патрик Шик: "Никакой разницы между "Ромой" и "Ювентусом" нет"

Нападающий Патрик Шик, перешедший из "Сампдории" в "Рому", рассказал о том, что ему давно нравится римская команда. Футболист проходил медосмотр в "Ювентусе", однако из-за проблем со здоровьем туринцы решили не подписывать с ним контракт.

- То, что было с "Ювентусом", осталось в прошлом, - цитирует Fourfourtwo Шика. - Никакой разницы между "Ромой" и "Юве" нет. У обоих клубов большие амбиции. Мне всегда нравилась римская команда. Я не могу дождаться своего выхода на поле.

В прошлом сезоне "Рома" заняла второе место. Сейчас клуб приобрел нескольких сильных футболистов, которые, надеюсь, помогут удачно завершить сезон.