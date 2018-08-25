Отец Азара: "Возможно, Эден никогда не перейдет в "Реал"

Отец нападающего "Челси" Эдена Азара Тьерри заявил, что его сын может никогда не перейти в "Реал". Ранее сообщалось, что мадридский клуб активно интересовался 27-летним бельгийцем.

- Не могу сказать, почему Эден не перешел в "Реал" этим летом, - цитирует Тьерри Азара портал Goal. - Не потому, что я не хочу, а потому, что не знаю. У Эдена остался еще один год по контракту с "Челси". Он может так никогда и не перейти в "Реал". Возможно, все сложилось бы по-другому, если бы остался Зидан. Но у него были свои причины уйти.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В составе лондонского клуба он дважды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу Европы.

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