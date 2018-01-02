Одноклубник Черышева может перейти в китайский клуб за 40 миллионов евро

Нападающий "Вильярреала" Седрик Бакамбу может продолжить карьеру в Китае. Согласно AS, "Бэйцзин Гоань" готов выкупить конголезца за 40 миллионов евро, которые прописаны в качестве отступных в текущем контракте игрока. Зарплата форварда также увеличится в несколько раз.

"Желтая субмарина" готова отпустить Бакамбу, и сам африканец склоняется к переезду в Поднебесную. На счету 26-летнего игрока в текущем сезоне 21 матч в трех турнирах и 14 забитых голов.

Напомним, что за "Вильярреал" также выступает полузащитник Денис Черышев.