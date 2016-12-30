Новый клуб Ахмедова

Трансфер Одила Ахмедова, если учитывать сумму, которую "Шанхай Шанган" заплатит "Краснодару" (семь миллионов евро), в рейтинге самых дорогостоящих приобретений китайских клубов займет место в середине четвертого десятка. Он даже не самый дорогой среди азиатских футболистов, где по стоимости лидируют несколько игроков из КНР и Кореи. Но его новый клуб "Шанхай Шанган" и так неизменно возглавляет во второй половине 2016-го список главных транжир суперлиги Поднебесной. Сначала рекордным стал трансфер Халка, а недавно новое достижение было установлено после покупки Оскара.

А вот переход Карлоса Тевеса стоил "лишь" 10,5 миллиона евро. Но в целом с учетом двухлетнего контракта на 80 миллионов аргентинец стал самым высокооплачиваемым игроком в истории мирового футбола.

Наши географические соседи, если верить слухам, замахнулись на двух главных звезд планеты – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Однако все новости вокруг возможного переезда многократных обладателей "Золотого мяча" пока выглядят больше как рекламные акции. Особенно это касается заявления одного из ведущих футбольных агентов Жорже Мендеша, объявившего, что "один из клубов Китая" предложил "Реалу" за Роналду 300 миллионов и 500 миллионов самому португальцу за 5-летний контракт.

А вот трансферы Арды Турана, Пепе, Лукаса Подольски куда более реальными. Равно как и переезд английского арбитра Марка Клаттенбурга, к чьим услугам могут прибегнуть руководство суперлиги и футбольная ассоциация Поднебесной.

В любом случае бесконечно "золотая футбольная лихорадка" в Китае продолжаться не будет. Там есть лимит на иностранцев, который с нового сезона ужесточили. Можно по-прежнему заявлять на сезон пять легионеров (одного из азиатского региона и четырех представителей других континентов). Однако одновременно на поле можно выпускать только четверых. (Александр БОБРОВ)

Самые дорогие покупки китайских клубов

Игрок Страна Прежний клуб Новый клуб Сумма трансфера* 1. ОСКАР Бразилия Челси Шанхай Шанган 70,5 2. ХАЛК Бразилия Зенит Шанхай Шанган 55,8 3. АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Бразилия Шахтер Цзянсу Сунин 50 4. ДЖЕКСОН МАРТИНЕС Колумбия Атлетико Гуанчжоу Эвергранд 42 5. РАМИРЕС Бразилия Челси Цзянсу Сунин 28 6. ЭЛКЕСОН Бразилия Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шанган 18,5 7. ЖЕРВИНЬЮ Кот-д'Ивуар Рома Хэбэй Хуася Синфу 18 8. Грациано ПЕЛЛЕ Италия Саутгемптон Шаньдун Лунэн 15.25 9. Рикарду ГУЛАРТ Бразилия Крузейру Гуанчжоу Эвергранд 15 10. ПАУЛИНЬЮ Бразилия Тоттенхэм Гуанчжоу Эвергранд 14

* – в миллионах евро.