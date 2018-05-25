Несколько игроков "Наполи" могут последовать за Сарри в "Челси"

Бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри намерен пригласить с собой в "Челси" сразу нескольких игроков из Неаполя, если возглавит лондонский клуб. Как сообщает Sportitalia, в Англию с собой Сарри намерен позвать Рауля Альбиоля, Эльсеида Хюсая и Петра Зелиньски. У всех них есть в контрактах пункты о сумме отступных.

Источник утверждает, что представители Сарри, которым также интересуется "Зенит", провели семичасовую встречу с "Челси", обсуждая детали двухлетнего контракта. Среди прочего Сарри попросил приобрести упомянутых троих игроков. Также он хотел бы видеть в команде Калиду Кулибали и Жоржинью, но у них пунктов о выкупе контракта за фиксированную сумму нет.