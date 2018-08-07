"Нант" арендовал бывшего нападающего "Спартака"

"Нант" на официальном сайте объявил о переходе нападающего "Порту" Маджида Уориса. Арендное соглашение между французским и португальским клубами рассчитано на один сезон с возможностью выкупа. За "канареек" 26-летний ганец будет выступать под 10-м номером.

Напомним, с 2013 по 2015 год Уорис выступал за "Спартак". В составе красно-белых форвард провел 16 матчей, забив 1 мяч. После ухода из российской команды он защищал цвета "Валансьена", "Трабзонспора" и "Лорьяна", после чего перешел в "Порту".