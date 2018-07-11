Нани снова вернулся в "Спортинг"

Полузащитник сборной Португалии Нани подписал контракт со "Спортингом", сообщает официальный Твиттер клуба. Подробности соглашения не раскрываются. Нани начал профессиональную карьеру в лиссабонском клубе в 2003 году. В сезоне-2007/08 он перешел в "Манчестер Юнайтед", где выступал до 2014 года. Сезон-2014/15 он отыграл в "Спортинге" на правах аренды, после чего выступал в "Фенербахче", "Валенсии" и "Лацио".

В минувшем сезоне он провел 18 матчей и забил 3 гола за "Лацио". В сборной Португалии он провел 112 матчей, забил 23 гола и принял участие в Евро-2008, 2012 и победном чемпионате Европы-2016, а также ЧМ-2014 и Кубке конфедераций-2017.