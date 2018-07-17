Моуринью поблагодарил Блинда за совместную работу в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поблагодарил экс-защитника "красных дьяволов" Дэйли Блинда за совместную работу в клубе. 28-летний голландец сегодня стал игроком "Аякса".

- Я хотел бы сказать большое спасибо Дэйли Блинду за все, что он сделал для клуба, - цитирует Моуринью официальный сайт "МЮ". - Он является одним из самых профессиональных игроков, с которыми мне доводилось работать. Желаю ему всего наилучшего, ведь он присоединяется к клубу своего детства - "Аяксу", а также благодарю за преданность нашему делу в течение последних двух сезонов.

Блинд выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2014 по 2018 год. В составе "красных дьяволов" он выигрывал Кубок Англии, а также становился победителем Лиги Европы.