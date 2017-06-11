Моуринью по телефону пообщался с Моратой

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью решил лично связаться с нападающим "Реала" Альваро Моратой, информирует Marca. В ходе телефонного разговора специалист заверял форварда, что он станет важной частью его команды в предстоящем сезоне. Португалец гарантировал испанцу место в стартовом составе "красных дьяволов", а также борьбу за трофеи.

Ранее сообщалось, что Мората уже согласовал контракт с "МЮ". В данный момент клубы ведут переговоры по завершению перехода игрока. По слухам, "Манчестер Юнайтед" заплатит за воспитанника "Реала" 72 миллиона евро.