Митроглу может перейти в "Марсель"

"Марсель" рассчитывает до закрытия летнего трансферного окна укрепить линию нападения. По информации RMC, провансальцы ведут переговоры с "Бенфикой" по переходу Константиноса Митроглу. 29-летний грек согласен на переход во французский клуб.

Однако между клубами существуют разногласия по сумме трансфера. "Марсель" предложил 14 миллионов евро, а "Бенфика" рассчитывает получить за своего игрока не менее 20 миллионов евро.

Митроглу с 2015 года выступает за "Бенфику" - на его счету 52 гола и 10 голевых передач в 88 матчах.