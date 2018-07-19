05:30 | Футбол — Трансферы

Мирча Луческу: "Образ Роналду вернет чемпионат Италии на европейскую арену"


Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу отметил, что переход нападающего Криштиану Роналду пойдет на пользу итальянскому футболу. По его словам, "Ювентус", потратив 100 миллионов евро, заплатил не такую уж и большую сумму.

- Присутствие Роналду усилит конкуренцию в серии А, - приводит GSP слова Луческу. - Итальянский футбол выиграет от этого перехода. Сумма, которую "Ювентус" заплатил, на самом деле не такая уж и большая. Образ Роналду вернет Италию на европейскую арену. Роналду ушел из "Реала" из-за проблем, которые у него были. Ему придется привыкнуть к более сложному в тактическом плане чемпионату.

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