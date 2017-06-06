16:35 | ФУТБОЛ — Трансферы

Мино Райола: "Балотелли будет играть в Дортмунде"

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Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии", сообщает Sport1. Отмечается, что агент итальянского футболиста Мино Райола был сегодня замечен рядом с клубным офисом.

– Да, Балотелли будет играть в Дортмунде, – цитирует Sport1 Райолу.

26-летний форвард минувший сезон провел в "Ницце", сыграл в 28 матчах во всех турнирах и забил 17 мячей. Ранее он играл за такие команды, как "Интер", "Манчестер Сити" и "Милан". Ранее отмечалось, что нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг летом может покинуть команду.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Не надо его там! Не губите Дортмунд!

17:00