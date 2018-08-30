Милевский близок к переходу в "Кишварду"

Бывший нападающий "Тосно" Артем Милевский близок к подписанию контракта с венгерской "Кишвардой", сообщает "Трибуна". Строны сейчас обсуждают детали контракта.

На данный момент "Кишварда" занимает предпоследнее место в чемпионате Венгрии. В составе клуба уже играют восемь украинцев: Михаил Ряшко, Андрей Черепко, Павел Лукьянчук, Богдан Мельник, Виктор Гей, Темур Парцвания, Роман Карасюк и Антон Шиндер.

Последним клубом Милевского было брестское "Динамо". В Белоруссии он провел 29 матчей, в которых забил 9 мячей. Он покинул команду из-за конфликта с тренером.