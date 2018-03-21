14:43 | Футбол — Трансферы

"Милан" претендует на Павона, которым интересовался "Зенит"

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Нападающий "Бока Хуниорс"  Кристиан Павон попал в сферу интересов "Милана". Итальянский клуб готов включить в сделку по 22-летнему аргентинцу Густаво Гомеса.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к Павону со стороны "Зенита" и ряда других клубов. "Бока Хуниорс" хочет выручить за форварда 35 миллионов евро, поэтому отклонила предложения "Интера" и "Арсенала".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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14:49

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