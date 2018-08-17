"Милан" объявил о переходе Лаксальта и Кастильехо и уходе Бакки и Лападулы

"Милан" объявил о переходе 25-летнего полузащитника сборной Уругвая Диего Лаксальта​ и 23-летнего хавбека "Вильярреала" Самуэля Кастильехо. Подробности трансферов не уточняются.

Ранее сообщалось, что Лаксальт может перейти в "Зенит".

В то же время, "Милан" покинул двое игроков. 31-летний форвард Карлос Бакка перебрался в "Вильярреал", 28-летний нападающий Джанлука Лападула стал игроком "Дженоа". Ранее "СЭ" сообщал, что Бакка являлся одним из кандидатов на переход в "Локомотив".

"Милан" сообщил, что завершил летнюю трансферную кампанию.