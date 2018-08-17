"Милан" объявил о переходе Лаксальта и Кастильехо и уходе Бакки и Лападулы

"Милан" объявил о переходе 25-летнего полузащитника сборной Уругвая Диего Лаксальта и 23-летнего хавбека "Вильярреала" Самуэля Кастильехо. Подробности трансферов не уточняются.
Ранее сообщалось, что Лаксальт может перейти в "Зенит".
В то же время, "Милан" покинул двое игроков. 31-летний форвард Карлос Бакка перебрался в "Вильярреал", 28-летний нападающий Джанлука Лападула стал игроком "Дженоа". Ранее "СЭ" сообщал, что Бакка являлся одним из кандидатов на переход в "Локомотив".
"Милан" сообщил, что завершил летнюю трансферную кампанию.
Comunicato Ufficiale: Samuel Castillejo e Diego Laxalt ⬇https://t.co/fwLbWSGEA0– AC Milan (@acmilan) 17 августа 2018 г.
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