Мхитарян может вернуться в дортмундскую "Боруссию"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян недоволен текущим положением дел в английском клубе, информирует 101 Great Goals. "Красные дьяволы" не планируют продавать футболиста, однако сам 28-летний армянин раздумывает над тем, чтобы вернуться в дортмундскую "Боруссию".

Мхитарян выступал за "шмелей" с 2013 по 2016 год. Немецкий клуб ранее уже возвращал из "Манчестер Юнайтед" полузащитника Синдзи Кагаву.

Сегодня главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью рассказал о том, почему стал реже выпускать хавбека. По его словам, футболист в последнее время стал хуже себя проявлять.

В текущем сезоне Мхитарян провел за "Манчестер Юнайтед" 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.