Мхитарян договорился о контракте с "Арсеналом", Санчес попрощался с партнерами по команде

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес в ближайшие 48 часов перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает Mail Sport. По информации источника, 29-летний игрок уже попрощался с партнерами по команде.

Также отмечается, что полузащитник "красных дьяволов" Генрих Мхитарян договорился с "канонирами" о контракте.

Напомним, что Санчес в текущем сезоне принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.

Мхитарян, в свою очередь, провел в этом сезоне за манкунианцев 22 игры (14 раз выходя на поле со скамейки запасных). 28-летний хавбек забил два мяча и отдал пять голевых пасов.