Маурицио Сарри: "Ничего не знал о переходе Пулишича до вторника"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал трансфер полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича. По его словам, он ничего не знал о переходе игрока.

- До вторника ничего не знал о трансфере Пулишича, - приводит Daily Mail слова Сарри, - Они спрашивали мое мнение по поводу него месяц назад. Я дал ему положительную характеристикуе, а в среду узнал, что трансфер состоялся. Мне ничего не было известно. Я не отвечаю за трансферы, поэтому мне трудно комментировать переход Пулишича.

Пулишич перейдет в состав "Челси" только летом. До конца текущего сезона игрок продолжит выступать за "Боруссию" на правах аренды. Отмечается, что плата с немецкого клуба за полгода аренды взиматься не будет.

20-летний американец в этом сезоне сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

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