Маттейс де Лигт: "Предпочитаю "Барселону" - там солнечно"

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт заявил, что в случае выбора между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" он предпочел бы каталонский клуб. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые начали переговоры по трансферу 19-летнего голландца.

- Я предпочел бы "Аякс"! Это нормально, что вокруг меня существуют трансферные слухи, - приводит слова де Лигта Football Espana. - Но если выбирать между "Барселоной" и "МЮ", то я предпочел бы "Барселону". Там солнечно!

Де Лигт выступает за "Аякс" с 2016 года. В текущем сезоне он провел 7 матчей в чемпионате Голландии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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