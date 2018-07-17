16:48 | Футбол — Трансферы

Мать Роналду: "Криштиану сделает "Ювентус" сильнее"


Мама нападающего "Ювентуса"  Криштиану Роналду  Долорес Авейру призналась, что не хотела возвращения сына в "Манчестер Юнайтед". Она заявила, что одобряет переход форварда в туринский клуб.

- Это ложь, что я хотела возвращения Криштиану в "Манчестер Юнайтед", - цитирует Авейру Manchester Evening News. - Я довольна его выбором. Мой сын сделает "Ювентус" сильнее. Это новое приключение и новая жизнь. Он был счастлив в "Реале", но ему нужны новые вызовы.

33-летний португалец перешел в "Ювентус" 10 июля, подписав с клубом 4-летний контракт. 

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Материалы сюжета: Криштиану Роналду: из "Реала" - в "Ювентус"
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