Маркизио выбирает между "Монако" и МЛС

Как стало известно "СЭ", экс-полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио с большой долей вероятности продолжит карьеру во Франции или США. 32-летний итальянский хавбек, который на прошлой неделе расторг контракт с туринским клубом и стал свободным агентом, получил ряд предложений для продолжения карьеры.

По информации Football Italia, среди них есть и предложение от "Зенита". Однако сам игрок склоняется к варианту с переходом в "Монако" или один из клубов МЛС – "Монреаль Импэкт" или "Нью-Йорк Сити".

В минувшем сезоне чемпионата Италии Маркизио провел 16 матчей и отметился одной результативной передачей. (Игорь НОВИКОВ)