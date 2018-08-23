13:30 | Футбол — Трансферы

Маркизио выбирает между "Монако" и МЛС


Как стало известно "СЭ", экс-полузащитник "Ювентуса"  Клаудио Маркизио с большой долей вероятности продолжит карьеру во Франции или США. 32-летний итальянский хавбек, который на прошлой неделе расторг контракт с туринским клубом и стал свободным агентом, получил ряд предложений для продолжения карьеры.

По информации Football Italia, среди них есть и предложение от "Зенита". Однако сам игрок склоняется к варианту с переходом в "Монако" или один из клубов МЛС – "Монреаль Импэкт" или "Нью-Йорк Сити".

В минувшем сезоне чемпионата Италии Маркизио провел 16 матчей и отметился одной результативной передачей. (Игорь НОВИКОВ)

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