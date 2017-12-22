"Манчестер Юнайтед" интересуется Пулишичем

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает SunSport. По информации источника, руководство "красных дьяволов" отправляло скаутов, чтобы проследить за выступлениями 19-летнего игрока.

Также отмечается, что хавбек входит в сферу интересов "Ливерпуля" и "Арсенала".

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Пулишич провел 23 матча, забил три гола и отдал результативную передачу.