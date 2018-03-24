"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Шкриньяра 60 миллионов фунтов стерлингов

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Calciomercato. По информации источника, "красные дьяволы" готовы заплатить 60 миллионов фунтов стерлингов за 23-летнего игрока.
Также отмечается, что словак входит в сферу интересов "Барселоны".
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Шкриньяр провел 30 матчей и забил четыре гола.
Molochnik1972
МЮ не уходит с трансферных новостей. Ощущение что текущая версия команды будет полностью распродана и укомплектована заново.
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