23:35 24 марта | Футбол — Трансферы

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Шкриньяра 60 миллионов фунтов стерлингов

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Защитник "Интера" Милан Шкриньяр может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Calciomercato. По информации источника, "красные дьяволы" готовы заплатить 60 миллионов фунтов стерлингов за 23-летнего игрока.

Также отмечается, что словак входит в сферу интересов "Барселоны".

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Шкриньяр провел 30 матчей и забил четыре гола.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Molochnik1972

МЮ не уходит с трансферных новостей. Ощущение что текущая версия команды будет полностью распродана и укомплектована заново.

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