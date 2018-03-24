"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Шкриньяра 60 миллионов фунтов стерлингов

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Calciomercato. По информации источника, "красные дьяволы" готовы заплатить 60 миллионов фунтов стерлингов за 23-летнего игрока.

Также отмечается, что словак входит в сферу интересов "Барселоны".

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Шкриньяр провел 30 матчей и забил четыре гола.