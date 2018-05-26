Маккароне перешел в клуб серии С "Каррарезе"

Итальянский форвард Массимо Маккароне стал игроком "Каррарезе", сообщает официальный сайт клуба.
38-летний нападающий до этого выступал за "Брисбен Роар" в Австралии. В составе команды он провел 29 матчей и забил десять мячей при пяти голевых передачах.
Футболист известен по выступлениям за "Эмполи", "Мидлсбро", "Парму", "Сиену", "Палермо" и "Сампдорию". Вместе с "Мидлсбро" он выиграл Кубок английской лиги в 2004 году.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/
achuburov
Я начинаю казаться себе старым) думал он не играет уже
08:38