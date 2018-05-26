08:30 | Футбол — Трансферы

Маккароне перешел в клуб серии С "Каррарезе"

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Итальянский форвард Массимо Маккароне стал игроком "Каррарезе", сообщает официальный сайт клуба.

38-летний нападающий до этого выступал за "Брисбен Роар" в Австралии. В составе команды он провел 29 матчей и забил десять мячей при пяти голевых передачах.

Футболист известен по выступлениям за "Эмполи", "Мидлсбро", "Парму", "Сиену", "Палермо" и "Сампдорию". Вместе с "Мидлсбро" он выиграл Кубок английской лиги в 2004 году.

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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achuburov

Я начинаю казаться себе старым) думал он не играет уже

08:38

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