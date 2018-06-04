Лука Модрич - Неймару: "Мы ждем тебя в "Реале"

Полузащитник сборной Хорватии и "Реала" Лука Модрич в шутку пригласил нападающего сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймара в мадридский клуб. Игроки встретились в подтрибунном помещении перед товарищеским матчем национальных команд и обменялись футболками.
- Мы ждем тебя, - приводит AS слова Модрича, адресованные Неймару.
Ранее в прессе появились слухи о том, что бразилец может покинуть "ПСЖ" в летнее трансферное окно. Главным претендентом на Неймара назывался "Реал". Сам форвард опроверг информацию о возможном уходе.
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Сборная Бразилии (футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Лука Модрич