"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о переходе Ибрагимовича

"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о подписании контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем. 36-летний форвард накануне стал свободным агентом после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед".

По информации Sports Illustrated, зарплата 36-летнего форварда в клубе MLS составит 1,5 миллиона долларов в год. Соглашение между шведом и американской командой будет рассчитано до конца 2019 года. Дебютировать за новый клуб он сможет уже 31 марта.

Ибрагимович из-за травмы пропустил концовку прошлого сезона, а в нынешнем провел только семь неполных матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Ибрагимович выступал за "МЮ" с 2016 по 2018 год. На его счету 29 мячей в 53 играх за клуб во всех турнирах. Вместе с клубом он завоевал Суперкубок Англии-2016, выиграл Лигу Европы-2016/17 и Кубок английской лиги-2016/17.