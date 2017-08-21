"Ливерпуль" проигнорировал дедлайн по трансферу Коутинью в "Барселону"

"Ливерпуль" не дал "Барселоне" окончательный ответ по трансферу полузащитника Филиппе Коутинью, сообщает Sky Sports. Ранее каталонцы назначили дедлайн на вечер 20 августа.

– "Ливерпуль" отверг третье предложение "Барселоны". Тогда каталонцы установили дедлайн по окончательному ответу клуба – вечер воскресенья, – сказал обозреватель издания Гилем Балаге. – Иначе они должны были отозвать предложение. В футболе нельзя загадывать, но если "Барселона" сдержит слово, то действительно отзовет предложение, потому что "Ливерпуль" не собирается продавать Коутинью.

Ранее сообщалось, что предложение сине-гранатовых о трансфере 25-летнего игрока в размере 118 миллионов фунтов было отклонено. Сам футболист подал запрос на трансфер в каталонский клуб.

Коутинью выступает за "Ливерпуль" с января 2013 года. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и сделал 9 голевых передач.