Ламела может вернуться в Аргентину из-за психологических проблем

"Ривер Плейт" начал переговоры с "Тоттенхэмом" по возвращению своего воспитанника - полузащитника Эрика Ламелы. Отмечается, что 24-летний футболист может вернуться в Аргентину из-за психологических проблем. На данный момент Ламела восстанавливается после травмы бедра и недавно вернулся из Рима, где проходил лечение. В текущем сезоне он провел 9 матчей в премьер-лиге и забил один мяч.

– У него сейчас эмоциональный кризис, – цитирует Infobae главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино. – Он сильно переживал из-за смерти брата в автокатастрофе, потом из-за смерти своей собаки.