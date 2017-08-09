Команда Данни арендовала хавбека "Шахтера"

Полузащитник "Шахтера" Эдуард Соболь перешел в "Славию", информирует клубная пресс-служба. Пражская команда арендовала 22-летнего хавбека на один сезон.

Напомним, что в летнее трансферное окно игроком "Славии" стал экс-капитан "Зенита" Данни. Также в чешском клубе выступает полузащитник сборной Украины Руслан Ротань.