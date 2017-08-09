Команда Данни арендовала хавбека "Шахтера"

Полузащитник "Шахтера" Эдуард Соболь перешел в "Славию", информирует клубная пресс-служба. Пражская команда арендовала 22-летнего хавбека на один сезон.
Напомним, что в летнее трансферное окно игроком "Славии" стал экс-капитан "Зенита" Данни. Также в чешском клубе выступает полузащитник сборной Украины Руслан Ротань.
🆕 Do Slavie přichází na roční hostování Eduard Sobol!– SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 9 августа 2017 г.
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