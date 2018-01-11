Коклен перешел в "Валенсию", сумма отступных - 80 миллионов евро

Полузащитник "Арсенала" Франсис Коклен стал игроком "Валенсии", информирует пресс-служба испанского клуба. Французский хавбек подписал контракт с "летучими мышами" до 2022 года. В соглашении прописана сумма отступных, которая равняется 80 миллионам евро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сумма сделки составит 10-12 миллионов евро. В этом сезоне Коклен провел 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. 📝 Comunicado oficial | Francis Coquelin https://t.co/qEzkuwYMUH – Valencia CF (@valenciacf) 11 января 2018 г.