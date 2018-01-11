18:16 11 января | Футбол — Трансферы

Коклен перешел в "Валенсию", сумма отступных - 80 миллионов евро

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Полузащитник "Арсенала" Франсис Коклен стал игроком "Валенсии", информирует пресс-служба испанского клуба. Французский хавбек подписал контракт с "летучими мышами" до 2022 года. В соглашении прописана сумма отступных, которая равняется 80 миллионам евро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сумма сделки составит 10-12 миллионов евро. В этом сезоне Коклен провел 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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на ТМ 12.8 фунтов. Можно было бы и подороже. Стоимость у него примерно такая и есть.

21:05 11 января