Когда Головину нужно уезжать из России. Взгляд скаута

Россиянин Павел Кучеров, работавший скаутом лондонского "Арсенала", в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может заиграть в чемпионате Англии. По его словам, игроку необходимо уехать из России в ближайший год.

– Интерес к нему в Англии реален – и не только со стороны "Арсенала", - заявил Кучеров. - Головин креативен и мобилен, имеет хорошие базовые качества. В последнее время, впрочем, действует в интересах команды, и поэтому не может проявить себя в полной мере в атаке. Александр техничен, но в то же время вынослив и способен двигаться от штрафной до штрафной, отбирать мячи, владеет двумя ногами.

Но чтобы выглядеть ярче, ему нужно вернуться на позицию крайнего форварда, где угрожать воротам он сможет намного чаще. Если Головин хочет хорошо смотреться в Англии, переезжать следует в ближайшем будущем – в зимнее или следующее летнее трансферное окно. Если же затянуть, то это может привести к регрессу.

Отмечу и фактор тренировок. Занятия в Англии – это совсем другой уровень сопротивления, интенсивности. Головин завоевал твердую позицию в ЦСКА, стал одним из ведущих в команде, но новые вызовы даже в 21 год в России найти тяжело. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Кучерова