Клопп – о Кариусе: "Теперь у "Бешикташа" есть действительно хороший вратарь"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о переходе вратаря Лориса Кариуса в "Бешикташ" на правах аренды. 25-летний немец после двух результативных ошибок в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) лишился статуса "первого номера" мерсисайдцев. Основным голкипером команды этим летом стал Алиссон, перешедший в английский клуб из "Ромы".

– У "Бешикташа" достаточно опытный состав, – цитирует Goal Клоппа. – Я думаю, у них хорошие шансы на то, чтобы выиграть чемпионат Турции, так что это здорово. Теперь у них есть действительно хороший вратарь. Я очень рад за него, а он рад этой возможности.

Отметим, что арендное соглашение между клубами из Стамбула и Ливерпуля, а также самим вратарем, рассчитано на 2 сезона.