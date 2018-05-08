Кавани и Ди Мария могут сменить "ПСЖ" на "Атлетико"

Сразу два игрока "ПСЖ" могут перейти в "Атлетико", если мадридский клуб покинет нападающий Антуан Гризманн. Как сообщает El Mundo Deportivo, мадридцы заинтересованы в покупке нападающего парижан Эдинсона Кавани, чей контракт с "ПСЖ" рассчитан до 2022 года.
Ранее сообщалось, что сам "ПСЖ" предложил "Атлетико" подписать полузащитника Анхеля Ди Марию. Парижанам нужно выручить значительные средства, чтобы не попасть под санкции из-за нарушения финансового fair-play.
ushakkolya
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog
15:52
Chester_9
было бы интересно!!
14:58