Кавани и Ди Мария могут сменить "ПСЖ" на "Атлетико"

Сразу два игрока "ПСЖ" могут перейти в "Атлетико", если мадридский клуб покинет нападающий Антуан Гризманн. Как сообщает El Mundo Deportivo, мадридцы заинтересованы в покупке нападающего парижан Эдинсона Кавани, чей контракт с "ПСЖ" рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что сам "ПСЖ" предложил "Атлетико" подписать полузащитника Анхеля Ди Марию. Парижанам нужно выручить значительные средства, чтобы не попасть под санкции из-за нарушения финансового fair-play.