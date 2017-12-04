Касильяс решил покинуть "Порту", в услугах голкипера заинтересован Бенитес

Вратарь "Порту" Икер Касильяс принял решение покинуть команду в зимнее трансферное окно, информирует AS. Голкипер потерял место в стартовом составе команды в начале октября, а главный тренер "драконов" Сержиу Консейсау объяснил это "плохой работой на тренировках".

В СМИ также существует предположение, что в "Порту" осознанно приняли решение посадить Касильяса в запас, чтобы зимой заставить его покинуть клуб и, тем самым, разгрузить зарплатную ведомость из-за проблем с финансовым фэйр-плей УЕФА. 36-летний футболист получает 7,5 миллиона евро в год, со значительным отрывом являясь самым высокооплачиваемым игроком команды.

Согласно источнику, понимая, что в стартовый состав ему не вернуться, Касильяс зимой решил перейти в команду, где ему будет предоставлена большая игровая практика. Интерес к испанцу уже проявил Рафаэль Бенитес, ныне возглавляющий "Ньюкасл". Примечательно, что летом 2015 года Касильяс покинул "Реал" сразу после того, как в команду пришел Бенитес.