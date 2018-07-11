Карло Анчелотти: "Итальянский футбол выиграет от перехода Роналду в "Ювентус"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что переход нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус" пойдет на пользу всему итальянскому футболу. Вчера 33-летний португалец подписал 4-летний конракт с туринским клубом.

- Роналду? Итальянский футбол только выиграет от его прибытия, - приводит слова Анчелотти Football Italia. - Для нас это отличный источник мотивации.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола. Кроме того, на счету португальца пять "Золотых мячей", из которых четыре он получил в составе "Реала".