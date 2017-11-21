"Известия": "Локомотив" продлит контракт с Фарфаном

"Локомотив" предложит 33-летнему полузащитнику Джефферсону Фарфану новый контракт, сообщают "Известия". В клубе довольны игрой перуанца, а сам футболист готов остаться в Москве. Вероятность продления соглашения высока.

Отметим, действующий контракт Фарфана истекает в июне 2018 года. Перуанец перешел в "Локо" в качестве свободного агента в начале этого года. В этом сезоне за 12 игр в чемпионате России он забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.