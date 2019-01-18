Источник: "Зенит" хотел включить Краневиттера в сделку со "Спортингом" по Акунье

"Зенит" предложил "Спортингу" за защитника Маркоса Акунью 16 миллионов евро и бонусы, но лиссабонцы отклонили предложение питерцев, сообщает A Bola. Португальский клуб хочет получить за игрока 20 миллионов евро.

Кроме того, "Зенит" пытался включить в сделку полузащитника Матиаса Краневиттера, но снова получил отказ.

Питерцы готовы предложить Акунье четырехлетний контракт на хороших условиях. Игрок выступает за "Спортинг" с лета 2017 года. В этом сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил 1 мяч. Контракт аргентинца с лиссабонцами рассчитан до 2023 года.