Источник: "Информация об интересе "Фенербахче" к Пейчиновичу - всего лишь сплетни"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович не перейдет в турецкий "Фенербахче". У 30-летнего защитника 30 июня истекает контракт с железнодорожниками. Издание "Спортски журнал" сообщило, что турецкий клуб уже начал переговоры по переходу Неманьи. Однако, как рассказал "СЭ" источник в "Фенербахче", руководство стамбульского клуба не обращалось к агентам игрока.

- Читал об интересе "Фенербахче" к Печиновичу, но эта информация - всего лишь сплетни, - заявил источник.

В текущем сезоне Неманья провел 23 матча за "Локомотив" в чемпиоанте России и завоевал золотые медали. (Игорь НОВИКОВ)