Источник: Ареола не может договориться о новом контракте с "ПСЖ"

Голкипер "ПСЖ" Альфонс Ареола может покинуть команду, сообщают французские СМИ. Стороны не могут договориться о новом контракте.

Как информирует Paris United, ранее стороны были близки к тому, чтобы продлить соглашение. Его нынешний контракт истекает в конце нынешнего сезона. Дискуссии о новом контракте зашли в тупик. Клуб при этом рассматривает варианты усиления вратарской линии при том, что за парижан выступает также и Джанлуиджи Буффон.

25-летний футболист в текущем сезоне провел 12 матчей, в которых пропустил 12 мячей.

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