18:10 | ФУТБОЛ — Трансферы

Иско не хочет уходить из "Реала" зимой

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Пако Аларкон, агент полузащитника "Реала" Иско, подчеркнул, что его клиент останется в Мадриде, несмотря на сообщения об интересе к нему со стороны "Милана" и "Ювентуса". Испанец в нынешнем сезоне выходил на поле в четырех матчах примеры, но ни один из них не провел от начала и до конца. Его контракт с "Реалом" истекает в 2018 году.

- Мы решили не обсуждать эту тему с прессой, - приводит Сalciomercato слова Аларкона. - Могу точно сказать, что Иско не будет рассматривать предложения до следующего лета.

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