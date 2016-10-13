Иско не хочет уходить из "Реала" зимой

Пако Аларкон, агент полузащитника "Реала" Иско, подчеркнул, что его клиент останется в Мадриде, несмотря на сообщения об интересе к нему со стороны "Милана" и "Ювентуса". Испанец в нынешнем сезоне выходил на поле в четырех матчах примеры, но ни один из них не провел от начала и до конца. Его контракт с "Реалом" истекает в 2018 году.

- Мы решили не обсуждать эту тему с прессой, - приводит Сalciomercato слова Аларкона. - Могу точно сказать, что Иско не будет рассматривать предложения до следующего лета.