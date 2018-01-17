"Интер" попытается арендовать Старриджа зимой

"Интер" заинтересован в приобретении нападающего "Ливерпуля" Даниэля Старриджа, сообщает Football Italia. Итальянский клуб хочет усилить линию атаки зимой, однако не имеет необходимых средств для покупки футболистов.

Поэтому "Интер" рассматривает вариант с арендой англичанина с выкупом в летнее трансферное окно. Напомним, что Старридж потерял место в составе "Ливерпуля" и клуб готов расстаться с 28-летним футболистом. В этом сезоне он провел 9 матчей в чемпионате Англии и забил два мяча. Форвард играет за "Ливерпуль" с 2013 года, и отметился 64 голами в 133 встречах.