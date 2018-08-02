Игуаина в Милане встретили десятки болельщиков и журналистов. Видео

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин в среду вечером прибыл в Милан для завершения своего перехода в "Милан". В городе его встретили десятки журналистов и болельщиков. Аргентинец в четверг пройдет медосмотр, после чего о трансфере будет объявлено официально.

Ранее стороны согласовали условия сделки. "Милан" возьмет Игуаина в годичную аренду с правом выкупа, за что заплатит 18 миллионов евро. Также росснери получат защитника Маттиа Кальдару. В "Ювентус" вернется Леонардо Бонуччи.