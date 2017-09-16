Хенесс воспринял слухи об уходе Левандовски в "Реал" как шутку

Президент "Баварии" Ули Хенесс не стал всерьез воспринимать информацию о желании нападающего команды Роберта Левандовски в 2018 году перейти в "Реал". Ранее в СМИ появлись сообщения, согласно которым польский форвард попросил своего агента организовать переход по завершении сезона.

- Сегодня ведь не первое апреля?!, - цитирует Sport1 Хенесса.

Отметим, что ранее Левандовски публично раскритиковал руководство мюнхенского клуба за неспособность соответствовать "ПСЖ" и "Барселоне" на трансферном рынке, а также заявил, что сейчас в футболе важнее деньги и успехи, а не верность клуба своей философии. Это не понравилось многим игрокам, поэтому игрок в ближайшее время может сменить команду.