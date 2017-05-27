Хазри намерен уйти из "Сандерленда", вылетевшего в чемпион-лигу

Полузащитник "Сандерленда" Вахби Хазри хочет покинуть клуб после его вылета из премьер-лиги. 26-летний тунисец готов рассмотреть предложения из Франции, где он выступал до переезда в Англию. В минувшем сезоне Хазри сыграл в 23 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

- Думаю, что во Франции от моей игры сложилось хорошее впечатление, - цитирует L'Equipe Хазри. - Но на данный момент я не получал предложений из лиги 1. Я не закрываю никаких дверей, но мне нравится Англия, ее атмосфера, полные стадионы и менталитет, отличный от нашего. Даже если вы играете за команду, бьющуюся за сохранение прописки, то боретесь за победу, и у вас есть шансы. Мне нравится это. Это не сравнить с Францией. Я смотрел финальный матч лиги 1 и мне было больно. Не видел, что "Бастия" провела хорошую игру против "Марселя". Во Франции, кроме "Монако" и "ПСЖ"... Если "Марсель" свяжется со мной? Это суперклуб с суперстадионом и суперболельщиками. Я, конечно же, хотел бы выслушать предложение от провансальцев, но пока нет никаких контактов. Нужно быть терпеливым.