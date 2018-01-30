Ханни вернулся в Брюссель. Зачем?

Как стало известно "СЭ", сегодня 27-летний атакующий хавбек Софьян Ханни вернулся в Брюссель после успешного прохождения медосмотра в римской клинике "Вилла Стюарт". Полузащитник решит несколько бытовых вопросов, а завтра заключит контракт со "Спартаком" и присоединится к москвичам на сборе в испанской Марбелье.

Договор с алжирцем будет рассчитан по схеме "3,5 года плюс 1". Сумма сделки, по нашим данным, составит 6 миллионов евро плюс бонусы за достижения в составе красно-белых.

Напомним, что ранее Ханни выступал за "Андерлехт". В этом сезоне на клубном уровне во всех турнирах он провел 31 матч, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. C 2016 года футболист вызывается в сборную Алжира, за которую успел отыграть 7 встреч и забить 4 гола.