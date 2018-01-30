19:09 | Футбол — Трансферы

Ханни вернулся в Брюссель. Зачем?

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Как стало известно "СЭ", сегодня 27-летний атакующий хавбек Софьян Ханни вернулся в Брюссель после успешного прохождения медосмотра в римской клинике "Вилла Стюарт". Полузащитник решит несколько бытовых вопросов, а завтра заключит контракт со "Спартаком" и присоединится к москвичам на сборе в испанской Марбелье.

Договор с алжирцем будет рассчитан по схеме "3,5 года плюс 1". Сумма сделки, по нашим данным, составит 6 миллионов евро плюс бонусы за достижения в составе красно-белых.

Напомним, что ранее Ханни выступал за "Андерлехт". В этом сезоне на клубном уровне во всех турнирах он провел 31 матч, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. C 2016 года футболист вызывается в сборную Алжира, за которую успел отыграть 7 встреч и забить 4 гола.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Коновал и бомжедав

Наблюдение) У адептов голубого клуба и шутки гомосяцкие...С этой точки зрения опросы ВЦИОМ на тему популярности пугают...Догнали Европу по ..."толерантности"?

21:00

паоло росси

софья испугалась в баню идти с глушаковым

20:45

Serenky25

За трудовой книжкой, СНИЛС и полисом медицинского страхования.

20:32

shpasic

за багажом Аленичева.

20:20

Lennon

Теперь уж точно не перейдёт.....

20:12

pahom-17

завтра дисциплинарная комиссия..где он должен быть..за последнюю игру...где ударил локтем соперника...так что заплатит штраф..и свободен...

19:59

анаприлин

спорт-экспресс уже два раза сделку отменял, так что верить всему что написано не стоит))

19:42

Jean4

В итоге окажется, что ездил в Рим на выходные, а все остальное выдумки журналистов. =)))

19:37

Don

Shast1983.83, ну выше же всё написано, со зрением проблемы?)

19:23

Shast1983.83

Походу все накрылось медным тазом

19:17