Ханни вернулся в Брюссель. Зачем?

Как стало известно "СЭ", сегодня 27-летний атакующий хавбек Софьян Ханни вернулся в Брюссель после успешного прохождения медосмотра в римской клинике "Вилла Стюарт". Полузащитник решит несколько бытовых вопросов, а завтра заключит контракт со "Спартаком" и присоединится к москвичам на сборе в испанской Марбелье.
Договор с алжирцем будет рассчитан по схеме "3,5 года плюс 1". Сумма сделки, по нашим данным, составит 6 миллионов евро плюс бонусы за достижения в составе красно-белых.
Напомним, что ранее Ханни выступал за "Андерлехт". В этом сезоне на клубном уровне во всех турнирах он провел 31 матч, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. C 2016 года футболист вызывается в сборную Алжира, за которую успел отыграть 7 встреч и забить 4 гола.
Коновал и бомжедав
Наблюдение) У адептов голубого клуба и шутки гомосяцкие...С этой точки зрения опросы ВЦИОМ на тему популярности пугают...Догнали Европу по ..."толерантности"?
21:00
паоло росси
софья испугалась в баню идти с глушаковым
20:45
Serenky25
За трудовой книжкой, СНИЛС и полисом медицинского страхования.
20:32
shpasic
за багажом Аленичева.
20:20
Lennon
Теперь уж точно не перейдёт.....
20:12
pahom-17
завтра дисциплинарная комиссия..где он должен быть..за последнюю игру...где ударил локтем соперника...так что заплатит штраф..и свободен...
19:59
анаприлин
спорт-экспресс уже два раза сделку отменял, так что верить всему что написано не стоит))
19:42
Jean4
В итоге окажется, что ездил в Рим на выходные, а все остальное выдумки журналистов. =)))
19:37
Don
Shast1983.83, ну выше же всё написано, со зрением проблемы?)
19:23
Shast1983.83
Походу все накрылось медным тазом
19:17