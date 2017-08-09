"Халл" Слуцкого подписал контракт с Себастьяном Ларссоном

Полузащитник Себастьян Ларссон стал игроком "Халл Сити", сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 32-летним игроком рассчитан на один год. Сегодня он проведет первую тренировку с "тиграми".

– Я рад быть здесь и с нетерпением жду первую игру, – сказал Ларссон. – У меня были варианты, но я чувствовал, что этот для меня самый лучший.

Ларссон с 2011 года выступал за "Сандерленд". За это время он провел 203 матча, в которых забил 14 голов и отдал 23 результативные передачи. Ранее хавбек также играл за "Арсенал" и "Бирмингем Сити".