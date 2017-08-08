"Халл" Слуцкого - главный претендент на Ахмеда Мусу

По информации Leicester Mercury, "Халл" может приобрести форварда "Лестера" Ахмеда Мусу. Напомним, что нигериец работал с Леонидом Слуцким в ЦСКА, после чего перебрался в Англию.

Также на 24-летнего футболиста претендуют "Фенербахче" и "Вест Бромвич". Всего за английский клуб он провел 32 матча, в которых забил 4 мяча. Также на его счету 61 игра за сборную страны и 13 голов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.