"Халл" Слуцкого - главный претендент на Ахмеда Мусу

По информации Leicester Mercury, "Халл" может приобрести форварда "Лестера" Ахмеда Мусу. Напомним, что нигериец работал с Леонидом Слуцким в ЦСКА, после чего перебрался в Англию.
Также на 24-летнего футболиста претендуют "Фенербахче" и "Вест Бромвич". Всего за английский клуб он провел 32 матча, в которых забил 4 мяча. Также на его счету 61 игра за сборную страны и 13 голов.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.
ЗЮК
ПТУшник,а почему не указал работорговца?Ненавидишь русский язык?Меняй место работы.Иди туда,где можно говорить ёпта,и плевать себе под ноги.
00:40